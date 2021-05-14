Türkiye'de bir doktor daha koronavirüse yenik düştü

İstanbul'da özel bir hastanede görev yapan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Süreyya Salihustaoğlu koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Bir süre önce koronavirüse yakalanan Dr. Salihustaoğlu, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir aydır tedavi görüyordu.

Sevenleri tarafından sosyal medyadan plazma aranan Dr. Salihoğlu'nun durumu gittikçe kötüleşti.

Eşi de hemşire olan Salihustaoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı.

İstanbul Tabip Odası (İTO) sosyal medyadan yapılan paylaşımla Dr. Salihustaoğlu'nun vefatını duyurdu.

İTO, paylaşımında şu ifadelere yer verildi:



"Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 1997 yılı mezunlarından, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Özel Kurtköy Ersoy Hastanesi hekimlerinden, üyemiz Dr. Süreyya Salihustaoğlu‘nu COVID-19 sebebiyle 13 Mayıs 2021 tarihinde kaybettik. Acımız büyük. Değerli meslektaşımızın başta ailesi olmak üzere yakınlarının derin acısını paylaşıyor, tüm hekim camiasına başsağlığı diliyoruz"

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14/05/2021 15:47