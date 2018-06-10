HABER KIBRIS

Türkiye'de bir kişi domuz avında yanlışlıkla arkadaşını vurdu

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10/06/2018

Türkiye'de bir kişi domuz avında yanlışlıkla arkadaşını vurdu
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Türkiye'de Burdur'da avlanmaya gittiği  arkadaşını av tüfeği ile kazara öldüren kişi gözaltına alındı.

Burdur'un Bucak ilçesinde domuz sürek avında arkadaşı  tarafından kazara tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.   

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Taşyayla köyü ormanlık alanında  Muhammed K, gece domuz sürüsüne tüfeğiyle ateş açtığı sırada kazara arkadaşı Ömer  Yıldırım'ı (47) vurdu.

Muhammed K'nin haber vermesi üzerine olay yerine giden sağlık  ekipleri, Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, Muhammed K'yi gözaltına  aldı.  

Yıldırım'ın cenazesi, savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin  ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

Yıldırım'ın yeğeni Nevzat Kasap, gazetecilere, dayısı ve arkadaşının  yaban domuzu avına gittiklerini, av sırasında iki arkadaşın önünden domuz sürüsü  geçtiğini belirterek, "Sürünün yön değiştirmesi üzerine dayımla arkadaşı karşı  karşıya kalmış. Arkadaşı ateş etmiş, farkında olmadan dayımı vurmuş." dedi.

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TAGS: Türkiye, Burdur, domuz avı, av tüfeği, arkadaş, kaza, haber
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