Türkiye'de bugün 28 bin 645 kişinin testi pozitif çıktı

TC Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 348 bin 856 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 645 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi yaşamını yitirdi.

TC Sağlık Bakanı Koca "GENÇLER, bize salgından çıkış yolunu gösterin! Yeni vakalarda en yüksek oranı sizler oluşturuyorsunuz. Hastalığı fark etmeden bulaştırmanız çok kolay! Covid’siz günlerin özlemini en çok duyansa sizlersiniz. Aşınızla, günlük hayatınızla bize örnek olsanız… Şu tablo çook değişir!"

Bu habere tepkiniz:



09/10/2021 19:16