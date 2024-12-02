Türkiye'de çamaşırlar dondu, sarkıtlar oluştu

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 19 derece ölçüldüğü Erzurum'da, cami bahçelerindeki şadırvanlar buzla kaplandı.

Ağaç ve bitkilerin kırağı tuttuğu kentte, araçların camları buz tuttu, binaların çatılarında sarkıtlar oluştu.

Vatandaşlarla araç sürücüleri, kar ve buzla kaplı kaldırım ile yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Erzincan'da çamaşırlar dondu

Doğu'da soğuk hava etkisini iyice artırdı. Araç camlarının buz tuttuğu ve gece hava sıcaklığının eksi 20 dereceye kadar düştüğü Erzincan’da havaya serpilen sıcak su yere buz taneciği olarak düştü.

Soğuk havanın ne kadar etkili olduğunu göstermek isteyen vatandaşlar havaya sıcak su serperek test etti. Havaya serpilen suyun yere buz tanecikleri olarak düştüğü gözlemlendi.

Erzurum’un Aşkale ilçesinde Arif Arifoğulları’da, evinin bahçesinde ipe astığı kıyafetleri unutunca almak için döndüğünde giysilerini donmuş halde buldu. Erzincan’da soğuk hava göletleri, araç camlarını dondurdu. Aracıyla işe gitmek isteyen bazı vatandaşlar camları kazıdı, donan kapılarını açmakta güçlük çekti. Bazı vatandaşlar araçlarının üzerine kilim atarken, bazıları da halı, battaniye ve branda kapatarak soğuktan korumaya çalıştı.

Kars

Termometrelerin gece sıfırın altında 5 dereceyi gösterdiği Kars'ta ise bazı göletler dondu.

Çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, bazı vatandaşlar araçlarının üzerine yorgan, branda ve battaniye örterek soğuktan korumaya çalıştı.

Ardahan

Ardahan’da da soğuk hava etkili oluyor.

Kentte soğuk nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu.

Tunceli

Tunceli'de ise soğuk havanın etkisiyle bitkiler kırağı tuttu, bazı cadde ve sokaklarda buzlanma oluştu.

Dere ve göletlerin de kısmen buzla kaplandığı kentte, ormanlık alanlarda yaşayan yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekti.

Bazı vatandaşlar da araçlarını branda ve battaniyelerle örterek soğuktan korumaya çalıştı.

Ağrı

Ağrı'da da dondurucu soğuklar etkili oluyor.

Kentte etkili olan soğuklar nedeniyle vatandaşlar araçlarını battaniyelerle örttü.

Murat Nehri'nden buz kütlelerinin aktığı kentte, ev ve iş yeri camları da buz tuttu.