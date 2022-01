Türkiye'de çift kol nakli yapılan ilk kişi normal hayatına döndü

Türkiye'de Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan ve 2008'de kollarını silaj makinesine kaptırarak kaybeden çiftçi Cihan Topal, yaşamını 12 yıl önce nakil yapılan iki kolla sürdürüyor. Türkiye'de çift kol nakli yapılan ilk kişi olan Topal, ağaçlarındaki zeytinleri çırpma makinesiyle toplayıp, çuvallara doldurarak sırtında taşıyor.

Çalıştıkça kollarının daha da güçlendiğini söyleyen Cihan Topal, "Herkes organlarını bağışlasın ki bütün nakil bekleyen hastalarımız bir an önce benim gibi sağlıklarına kavuşsun" dedi.

"ÇOCUKLARIMI ELLERİNDEN TUTUP OKULA GÖTÜRME MUTLULUĞUNU YAŞIYORUM"

Kol naklinin üzerinden 12 yıl geçtiğini belirten Topal, "Şu an yapabildiklerim benim için hayaldi. Bugün bunları yapabiliyorsam, organ bağışına borçluyum. 2 çocuğumu her sabah ellerinden tutarak okula götürmenin mutluluğunu yaşıyorum. Kimseye muhtaç değilim, her şeyi yapıyorum. Kendim 39, kollarım ise 12 yaşında" diye konuştu.

17/01/2022 15:30