Türkiye'de çiftçinin yeni gözdesi kolakas (gölevez)

Mersin'de bir sebze türü olan ve özellikle cips yapımında kullanılan gölevez, çiftçiler tarafından alternatif ürün olarak tarlalara ekilmeye başlandı. Üreticisine dönümde 50 bin TL'ye kadar kazanç sağlayan gölevez kilosu 7 liradan alıcı buluyor.

NTV'nin haberine göre; Akdeniz Bölgesi’nde yetiştirilen gölevez, zamanla üretimi artarak çiftçiler için alternatif ürün hale geldi. Mersin'in Erdemli ilçesinde bazı çiftçiler gölevez yetiştirmeye başladı.

Bir dönüm alanda gölevez yetiştiren Yusuf Şahin, uzun yıllar domates üreticiliği yaptığını ancak istediği geliri elde edemeyince göleveze yöneldiğini kaydetti.

Şahin, "Daha sonra araştırdım ve mühendis arkadaşım Mevlüt Şen ile görüştüm. Gölevez dikmem için beni teşvik etti. Ben de domates seramı yıktım ve 2 yıldır gölevez üreticiliği yapıyorum. Bir dönüm gölevez tarlam bulunuyor. Dönümden 7 ton ürün elde ediyorum ve kilosunu yaklaşık 6-7 TL. den satıyorum. Çok güzel bir geliri var" dedi.

AKDENİZİN İNCİSİ KOLAKAS (GÖLEVEZ)

Erdemli’de gölevez konusunda birçok araştırma yapan Ziraat Yüksek Mühendisi Mevlüt Şen, "Dünya genelinde çok popüler olan ve tüketimi çok olan gölevez ülkemizde pek fazla bilinmeyen bir sebze türü. Ülkemizde özellikle Akdeniz Bölgesi’nde yetiştirilebilen ve geliri çok fazla olan gölevez özellikle cips sanayisinde oldukça fazla kullanılan bir sebze türüdür" ifadelerinde bulundu.

Şen, "Görünümü bakımından patatese benzeyen, haşlanarak, kızartılarak tüketilen ve özellikle cips sanayisinde kullanılabilen gölevez vitamin bakımından da çok zengin bir sebzedir. Gelecek yıllarda çiftçilerimiz tarafından alternatif ürün olarak ilk sıralarda yer alması bekleniyor" dedi.

Dönümde 7 ton ürün veren Gölevez, kilosu 7 TL. den alıcı buluyor ve pazar sorunu olmayan bir üründür" diyen Şen, Akdeniz’in incisi olarak da bilinen gölevez gelecek yıllarda çiftçinin umudu olacak. Şu anda Erdemli’de üretimi başlayan gölevez artık her geçen yıl yaygınlaşarak üretim kalemlerinin en başında yer alması bekleniyor. Ben üreticimiz Halil Şahin’i tebrik ediyor, bol kazançlı bir hasat diliyorum” diye konuştu.

TÜRKİYE'DE ANTALYA VE MERSİN'DE YETİŞİYOR

Asya’nın güneydoğusundan Afrika kıtasına ve Pasifik adalarına kadar üretimi yayılan gölevez, Türkiye'de de Antalya'nın Alanya ve Gazipaşa ilçeleriyle Mersin'in bazı ilçelerinde yetiştiriliyor.

Yarı gölgeli veya güneşli yerlerde yetişen tropikal bir bitki olan gölevez, gölevezsuyu çok sever. Çoğalması ana yumrulardan ayrılarak alınan yavru yumrularla olur. Yaprakları vitamin ve mineraller açısından zengin olan gölevez, tiamin, riboflavin, demir, fosfor, çinko, vitamin B6, vitamin C, niasin, potasyum, bakır ve mangan açısından zengindir.

Yumruları yüksek oranda nişasta ve lif içerir. Yumrularda veya yapraklarda oksalik asit bulunabilir. Bu yüzden bitki kesinlikle pişirmeden yenilmemesi önerilmektedir.

Bu habere tepkiniz:



22/05/2021 11:34