Türkiye'de cinayet işledi, KKTC'de saklandı

Türkiye’de Kamu görevini yerine getirdiği gerekçesi ile bir kişiyi öldüren cinayet zanlısı Yıldıray Keklik tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Hüseyin Ergüleç olayla ilgili olguları aktardı. Ergüleç huzurda bulunan zanlı Yıldıray Keklik’in TC Adana Cumhuriyet savcılığından gelen yazıda Türkiye’de işlemiş olduğu “Kişiyi Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Öldürme” suçundan dolayı aranmakta olduğu ve zanlının 7 Kasım 2012 tarihinde KKTC'ye geldiğinin tespit edilmesi üzerine TC’ye iade edilmesi talebinde bulunulmuştur. Alınan yazı doğrultusunda zanlının tespit edilip tutuklandığını belirten polis iade işlemlerinin gerçekleştirile bilmesi için zanlının ilk etap da 20 gün süre ile cezaevinde beklemesini talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Vedia B. Barkın iade işlemlerinin tamamlanması maksadı ile zanlının 20 gün süre ile cezaevinde beklemesine emir verdi.