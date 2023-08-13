Türkiye'de cinnet getiren kadın, anne ve anneannesini baltayla parçaladı

Devrek'e bağlı Çaydeğirmeni beldesindeki toplu konutlarda yaşayan ve bir süredir psikolojik sorunlaru olan 31 yaşındaki Rabia Ç., sabah 05.00 sıralarında cinnet getirdi. Annesi Şeyda Ç. ile anneannesi Medine Küçükkaya'yı baltayla öldürüp parçalayan katil zanlısı, eşyalarıyla birlikte uzuvlarını da camdan sokağa attı.



NTV'nin haberine göre; Gürültüye uyanan komşular durumu ekiplere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, evin kapısını balyozla kırarak içeriye girdi. Rabia Ç. gözaltına alınırken, anne ve anneannesinin cesedine ait parçalar toplanarak tabuta konuldu.

Cesetler otopsi için adli tıpa kaldırıldı. Katil zanlısının jandarmadaki sorgusu sürüyor.