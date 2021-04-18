Türkiye'de corona virüs aşısı olmayanlara para cezası önerisi

Türkiye'de, corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında aşılama çalışmaları devam ediyor. Ancak yapılan araştırmalar, ülkede kitlesel aşılamada istenen seviyeye ulaşılamadığını ortaya koyuyor.

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilim Kurulu üyesi Veysel Bozkurt’un, halkın aşıya olan tutumuna yönelik araştırması, Türkiye'de aşı konusunda tereddüt yaşandığını ve hastalığı hafif atlatanların aşı olmak istemediğini ortaya koyuyor.

Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi olan Prof. Dr. Bozkurt'un araştırmalarına göre, toplumda en çok kadınlar aşı konusunda tereddüt ediyor.

AŞIYA GÜVEN YÜZDE 38

Yapılan çalışmalar, aşıya güven düzeyinin yüzde 38, aşı üreten firmalara güvenin ise yüzde 28 olduğunu öne sürüyor.

Katılımcıların yüzde 75’i bilime güvendiğini belirtirken, yüzde 11’i bilime güvenmediğini, yüzde 33’ü ise “alternatif tıbba” güvendiğini ifade etti.



Araştırmalara göre, gençler arasında aşı tereddütü ve aşı karşıtlığı daha fazla. Buna rağmen eğitim düzeyinin artması, aşı tereddütü ve aşı karşıtlığını azaltıyor.

TEREDDÜTE KARŞI ÖNERİ

Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, aşıda yaşanan tereddüde karşı Milliyet'e yaptığı açıklamada değerlendirmelerini ve önerilerini dile getirdi.

Özlü, “Aşıların işe yaradığını, sadece klinik araştırmalar değil; İngiltere ve İsrail’deki hızlı yaygın aşılamanın salgının hızını kesmesi de gösteriyor. Ramazan ve orucun aşılanmayı olumsuz etkilememesi için iftar sahur arası aşılama konusunun medyada duyurulması çok yararlı olur. Ülkemizde yapılan neredeyse 20 milyon doz aşıya rağmen aşıyla ilgili ciddi bir yan etkinin görülmemiş olmasının medyada dile getirilmesi aşıya güveni artıracaktır.” ifadelerini kullandı.

AŞI YAPTIRMAYANA PARA CEZASI

Milletvekilleri, sırası gelen tüm vatandaşların aşılarını yaptırmasını öneriyor. Bununla beraber öneriler arasında, aşı yaptırmayanlara para cezası uygulanması ihtimali de yer alıyor.

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Covid-19’dan korunmak için bir kişinin dahi aşısız kalmaması gerektiğine dikkati çekerek, “Yaş aşağı doğru indikçe, ‘ben aşı olmasam da bu hastalığı yenebilirim’ diye bir düşünce oluyor. Aşılamayı öncelikle kendisi, sonra toplum sağlığı için mutlaka yaptırmak gerekiyor” dedi.

Kimsenin "aşı yaptırmıyorum" deme hakkı olmadığını ifade eden MHP’li Sefer Aycan ise, konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Maske takmayana ceza yazılıyor, aşı yaptırmayana da uygulanabilir” ifadelerine yer verdi.

"TÜRKİYE AŞI UYGULAMASINDA DÜNYADA 6.SIRADA"

Yasayla getirilecek zorunluluk yerine gönüllü aşılama yapılmasında fayda olduğunu söyleyen Güneş, “Zoraki aşı yapmak, Toplum sağlığını ciddi oranda etkiliyor, bu oranlar istediğimiz yere varmıyorsa, istediğimiz başarıyı elde edemiyorsak belki o zaman düşünülecek ikinci bir yol olarak görülebilir. İlk anda mecburiyet getirmenin çok doğru olmadığını düşünüyorum. Türkiye, aşılama sayısında dünyada 6. sırada; en çok aşı yapan ülkeler anlamında ABD, Çin, Hindistan, İngiltere, Brezilya ve Türkiye gelmekte. Bu anlamda baktığınız zaman Türkiye aşılamada başarı oranı gayet yüksek, oranı da iyi ama gönül ister ki bu oranı daha da artıralım” diye konuştu.

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18/04/2021 09:39