Türkiye'de corona virüsü verileri açıklandı!

TC Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre semptom gösteren 2 bin 316 hastayla birlikte 55 bin 941 yeni vaka tespit edilirken 258 kişi hayatını kaybetti. Düne göre hasta sayısı, yeni vaka sayısı ve ağır hasta sayısında artış yaşandı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. 8 Nisan Perşembe gününün verilerine göre 304 bin 492 testin daha yapılmasıyla toplam test sayısı 40 milyon 689 bin 742’ye ulaştı.

YENİ VAKA SAYISI 56 BİNE YAKLAŞTI

Bugün semptom gösteren 2 bin 316 hastayla birlikte 55 bin 941 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 3 milyon 689 bin 866’ya çıktı. Can kaybı da 258 artarak 33 bin 201’e yükseldi.

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08/04/2021 22:08