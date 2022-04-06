Türkiye'de Covid Servisleri Tek Tek Kapanıyor

Türkiye, yeni tip corona virüs (Covid-19) yoğun bakım doluluk oranlarında, pandeminin başından bu yana belki de ilk kez en dip noktayı gördü.

Aşılanma ve hafif seyirli yeni varyantlarla beraber, Covid enfeksiyonunda hastaneye yatış ve yoğun bakım ihtiyacı oldukça azaldı.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Oktay Demirkıran, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçtiğimiz günlerde açıkladığı üçte bir oranındaki Covid yoğun bakım doluluk oranının, bu hafta daha da düşeceğini hatırlattı.

Demirkıran, "Türkiye genelinde yoğun bakımlarda Covid hastaları gerçekten çok azaldı. Çoğu merkezde Covid yoğun bakımlar tek tek kapatılıyor ve artık elektif dediğimiz, pandemi nedeniyle ertelenen cerrahi hastalarımız için yataklar hazırda bekletiliyor" dedi.

CERRAHPAŞA'DA BİR HASTA KALDI

Kendi kliniklerinde de bir kritik durumdaki Covid hastası kaldığına dikkat çeken Prof. Dr. Demirkıran, geçen yıl bu aylarda yoğun bakımlardaki hasta sayılarında ciddi bir artış görüldüğüne işaret ederek şunları söyledi:

"COVİD'E AYRILAN YOĞUN BAKIMLAR TEK TEK KAPATILIYOR"

''Hasta sayısı bin 300-bin 400'lerde ve entübe hasta sayısı da bin civarındaydı. Daha sonra ciddi bir artış gerçekleşti. Bu, artışın başlangıç dönemiydi. Ama bu yıla baktığımızda, bu oran epeyce düşmüş durumda. Örneğin bizim hastanemizde geçen yıl bütün yataklar dolu, hatta ek yoğun bakım açılmışken, bugün itibariyle kalan sadece bir Covid-19 kritik hastamız var. Türkiye genelinde de yoğun bakımlarda doluluk oranının düştüğünü bize gelen verilerle anlıyoruz.

Türk Yoğun Bakım Derneği'ne ülke genelinde yoğun bakımlardan ulaşan sonuçlar da gerçekten ciddi anlamda düşüşü gösteriyor. Sayın Bakanımız üçte bir oranında diye açıkladı ama belki bu hafta, daha da aşağıya düşmüş olabilir bu oranlar. Biz çok yerde Covid için ayrılan yoğun bakımların kapatıldığını, normal yoğun bakımlara doğru geçişler olduğunu öğreniyoruz.''

"BU SÜRECE GELİNMESİNDE AŞININ ETKİSİ BÜYÜK"

Ağır hasta sayılarındaki azalmanın en önemli nedeninin aşılama politikası olduğunu da belirten Prof. Dr. Demirkıran, "Aşılamada oran arttıkça Covid-19 hastalarının azalması da sağlandı. Şu anda vaka sayıları hala devam ediyor ama kritik noktaya gelmeleri daha düşük oranda artık. Aşılanması gereken yaşlı ve bağışıklık sistemi baskılanmış olan hastalar da (hatırlatma) aşılamalarını tamamladıkça ve buna özen gösterdikçe, sayılar beklendiği üzere aşağıya düşüyor" diye konuştu.

"YOĞUN BAKIMLARDA TRAVMA VAKALARI YENİDEN ARTTI"

Tüm Türkiye'de olduğu gibi geçen yıl Cerrahpaşa'da da neredeyse tüm yoğun bakım yataklarının tamamen Covid 19 hastalarına ayrıldığını belirten Prof. Dr. Demirkıran, artık Covid hastalarının yerini, bekleyen planlı ameliyatlar sonrası hastalar ile son dönemde artan travma vakalarının doldurmaya başladığını söyledi.

Demirkıran şöyle devam etti:



''Covid dışı yoğun bakımımız yüzde 100 oranında doluluğa ulaştı. İhtiyacı olan hastalarımızı normal yoğun bakıma alabilmek için de Covid azalmasından da yararlanarak tekrar bu ünitemizi de normal yoğun bakıma çeviriyoruz. Pandemi hastaları bitmeye başladıkça, travma hastaları, kafa travmaları, trafik kazası, yaygın vücut travmaları gibi hastalar artmaya başladı. Pandemide yoğun bakımda olmayan bu hastaları tekrar yatırmaya başladık.''

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06/04/2022 11:50