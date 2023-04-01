Türkiye’de Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri belli oldu

Türkiye’de 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve milletvekilliği seçimi yönelik Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerlerini belirlemek için Yüksek Seçim Kurulunda (YSK) kura çekildi.

Pusulanın ilk sırasında Recep Tayyip Erdoğan, ikinci sırada Muharrem İnce, üçüncü sırada Kemal Kılıçdaroğlu ve dördüncü sırada da Sinan Oğan yer aldı.

Kura çekimini Kemal Kılıçdaroğlu'nu temsilen Av. Mehmet Hadimi Yakupoğlu, Muharrem İnce'yi temsilen Av. Halil İlker Çelik, Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Av. Doç. Dr. Hüseyin Aydın, Sinan Oğan'ı temsilen Av. Kürşat Ergün yaptı.

Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlemesi için çekilen kurada 1. sırada Erdoğan, 2. sırada İnce, 3. sırada Kılıçdaroğlu, 4. sırada Oğan yer aldı.

Cumhurbaşkanı seçimi için oy pusulalarının basımına 12 Nisan'da, milletvekili seçiminde kullanılacak oy pusulalarının basımına ise 19 Nisan'da başlanacak.

Seçim takvimine göre 2 Nisan'da muhtarlıklarda listeler askıdan indirilecek.

8 Nisan'da ittifakların ve siyasi partilerin oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekimi yapılacak. 9 Nisan'da milletvekili aday listeleri Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilecek.

19 Nisan'da da milletvekili kesin aday listeleri ilan edilecek.

-4 aday

14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Cumhurbaşkanı adayları alfabetik sıralamaya göre; Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan'dan oluşuyor.

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01/04/2023 14:42