Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ne Yönelik KHK Yayımlandı

Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından yeni sisteme geçilmesi yönünde hazırlılar tamamlanıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan 477 Sayılı Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK), Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik düzenlemeler yer aldı.



BAKANLAR KURULU YETKİLERİ CUMHURBAŞKANINA DEVREDİLDİ



Resmi Gazete’de yayaımlanan KHK ile bazı kanunlarda yer alan Bakanlar Kurulunun bazı görev ve yetkileri Cumhurbaşkanına devredildi.



Yeni KHK ile 1924 yılından 1960'a kadar çıkarılmış bazı kanunlarda yer alan "İcra Vekilleri Heyeti" ibaresi ile 1963-2017 yıllarındaki bazı kanunlarda geçen "Bakanlar Kurulu" ve "Başbakanlık" ibareleri, "Cumhurbaşkanı" ve "Cumhurbaşkanlığınca" olarak değiştirildi.



Söz konusu düzenlemeyle, yürürlükte bulunan kanun ve KHK'larla Bakanlar Kurulu ve bakanlara yapılmış olan atıflar, Cumhurbaşkanına yapılmış sayılacak.



Bu KHK'nın yürürlüğe girdiği tarihten önce, değişiklik yapılan kanunların ilgili maddeleri gereğince yürürlüğe konulmuş tüzükler, nizamnameler, Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan yönetmelikler ile diğer işlemler yürürlükten kaldırılmadıkça geçerliliğini sürdürecek.



YENİ DÜZENLEME YEMİN TÖRENİNİ YAPILACAĞI GÜN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK



Yeni KHK'daki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin düzenlemeler, 24 Haziran'da birlikte yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının yemin ederek göreve başladığı tarihte yürürlüğe girecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SALI GÜNÜ KKTC’YE RESMİ ZİYARETTE BULUNACAK

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 10 Temmuz Salı günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne resmi ziyarette bulunacak.



Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran’da Türkiye’de yapılan seçimlerin ardından ilk resmi ziyaretini KKTC’ye gerçekleştirecek.



Ziyaret, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Türkiye Yüksek Seçim Kurulu ‘nun kesin seçim sonuçlarını açıklamasının ardından 9 Temmuz’da toplanacak TBMM’de yemin etmesinin ardından gerçekleşecek.

ERDOĞAN PAZARTESİ YEMİN EDECEK

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Temmuz Pazartesi günü TBMM'de yemin edecek.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 24 Haziran seçimindeki Cumhurbaşkanı Seçimi'ni kazanan Erdoğan, TBMM'de 9 Temmuz Pazartesi günü saat 16.00'da yemin edecek.

Yeminin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş töreni düzenlenecek.