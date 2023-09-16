Türkiye'de denizde baş, el ve ayakları olmayan kadın cesedi bulundu

Türkiye'de Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki sahilde kadın cesedi bulundu. Kimliği tespit edilemeyen cesedin başının, el ve ayaklarının olmadığı bildirildi.

Sardala Koyu mevkiinde dolaşan vatandaşlar, kıyıya vurmuş ceset olduğunu tespit etti.



112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, bölgede inceleme başlattı.



Kadına ait olduğu belirlenen cesedin, başı, el ve ayaklarının olmadığı öğrenildi. Kimliğinin tespit edilemediği ceset otopsiye alındı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.