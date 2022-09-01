Türkiye’de doğal gaz ve elektriğe zam yapıldı

Türkiye’de doğalgaz ve elektriğe zam yapıldı.

1 Eylül itibarıyla doğal gaz ev tarifesine ve elektriğe yapılan zam yüzde 20 oranında.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), doğal gazda eylül itibarıyla geçerli olacak konut tarifesinde ortalama yüzde 20,4, KOBİ'lerde yüzde 47,6, sanayi tarifesinde yüzde 50,8 ve elektrik üretim amaçlı tarifede yüzde 49,5 zam yapıldığını bildirdi.

BOTAŞ'ın internet sitesinde eylül tarifesine ilişkin yer alan duyuruda, bu artışlara rağmen özellikle konutlarda kullanılan doğal gazda tüketicilere yüzde 80'in üzerinde destek verilmeye devam edildiği belirtildi.

İthal bir enerji kaynağı olan doğal gazın yüzde 99'undan fazlasının yapılan uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yurt dışı arz kaynaklarından temin edildiği kaydedilen açıklamada, dünyada salgının etkisinin azalmasıyla artan gaz talebine bağlı olarak küresel enerji piyasalarındaki doğal gaz fiyatlarında yüksek artışlar meydana geldiği aktarıldı.

-Elektrik

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) da konutlarda eylül itibarıyla geçerli olacak elektrik tarifesine yüzde 20 zam yapıldığını bildirdi.

EPDK'den yapılan açıklamada, salgının etkilerinin küresel ekonomilerde etkisini sürdürdüğü bir dönemde başlayan Rusya-Ukrayna savaşının başta Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm dünya enerji piyasaları için ağır sonuçları beraberinde getirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Küresel enerji krizi" olarak da yorumlanan bu süreçte tüm ham madde fiyatlarında olağanüstü artışlar yaşandığına işaret edildi.

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01/09/2022 09:20