Türkiye’de Doğanhisar Belediye Başkanı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti.

Konya’da Doğanhisar Belediye Başkanı İhsan Öztoklu gittiği Başköy Mahallesi’nde bilboardaki afişinin yırtılması üzerine çıkan tartışmada, önceki dönem belediye başkanı Abdullah K’nın oğlu Abdurrahman K. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine İhsan Öztoklu, ambulansla Ilgın Dr. Vefa Tanır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kalbine bıçak darbesi alan Öztoklu, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.