Türkiye'de doktora cinsel istismardan tutuklama

Türkiye, Balıkesir'de hastanede hemşirelik stajı yapan 3 öğrenciye cinsel istismarla suçlanan doktor tutuklandı.



Olay Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi.

Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12’nci sınıfta okuyan 3 kız öğrenci, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde staj yapmaya başladı.



GÖĞSÜNDEKİ KİTLE İÇİN MUAYENE OLDU



Staj yapan öğrencilerden biri, göğsündeki kitle için Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi T.A.’ya (40) muayene oldu.



İSTİSMARIN ARDINDAN İDARECİLERE ŞİKAYET ETTİ



Öğrenci, eğitim gördüğü okulun idarecilerine, muayene sırasında cinsel istismara uğradığı yönünde şikayette bulundu.

2 ÖĞRENCİ DAHA İSTİSMAR ŞİKAYETİNDE BULUNDU



Aynı hastanede staj yapan 2 öğrenci de aynı doktor tarafından istismara uğradıklarını iddia etti.



OLAY SAVCILIĞA BİLDİRİLDİ



Rehberlik ve Psikolojik Danışmanı (PDR) tarafından dinlenen öğrencilerin iddiaları üzerine, durum Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirildi.



TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ



Başsavcılıkça başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi T.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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29/03/2023 09:38