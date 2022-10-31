Türkiye’de düzenlenen karma fuara KKTC’den 26 kurum kuruluş katılıyor.

2-5 Kasım tarihlerinde MÜSİAD’ın düzenlediği fuarın açılışı 2 Kasım Çarşamba günü olacak.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin düzenlemiş olduğu fuara Türkiye’den ve dünyanın pek çok ülkesinden iş insanlarının yanı sıra devlet ve hükümet yetkililerinin katımının beklendiği kaydedildi.

MÜSİAD KKTC’nin öncülüğünde Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi ve YÖDAK Başkanlığının katılımı planlanın planlandığı, 6 üniversitenin de fuarda stantlarıyla faaliyet göstereceği belirtildi.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, MÜSİAD KKTC, KITSAB, KITOB, KITREB gibi üretim, ticaret, turizm, eğitim sektörlerinin güçlü temsilcileri sayılan sivil toplum kuruluşlarının faaliyette olacakları MÜSİAD Expo fuarında, KKTC’den Emlak , İnşaat ürünleri , ısıtma sistemleri , Gıda , Tersane , Marina , Bilişim ve Kapı pencere sektöründen firmaların da katılım sağlayacağı belirtildi.

MÜSAİD KKTC Başkanı Ramazan Gündoğdu, “Bu fuarda inanıyoruz ki KKTC’den katılan kurum, kuruluş ve şirketlerimiz dünyanın her yerinden gelen alım heyetleri ile çeşitli işbirliklerini başlatmış olacaklardır.” ifadelerini kullandı.

MÜSİAD fuarlarını diğer fuarlardan ayıran en önemli özelliğinin pek çok ülkeden katılım sağlayan Devlet ve Özel sektör kurumlarının iş bağlantıları yapmak için gelmiş olmaları olduğuna dikkat çeken Gündoğdu, fuara katılacaklara teşekkür etti.

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31/10/2022 13:04