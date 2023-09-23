Türkiye'de ehliyet alma yaş sınırı düşürülüyor

Ehliyet almak isteyenler için kritik bir gelişme yaşandı. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle, ehliyette yaş sınırlarında önemli değişiklikler yapıldı. Böylece ehliyet alacaklar için yaş sınırı düşürüldü.

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23/09/2023

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Türkiye'de ehliyet alma yaş sınırı düşürülüyor

Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazete'de yayımlanan “Karayolu Taşıma Yönetmeliği”nde birçok maddede değişiklik yapıldı.

Yönetmeliğin maddeleri arasında taşıtların teknik şartlarını ve hususi taşımacılık faaliyetlerini düzenleyen bölümlere atıflar bulundu ve bu yerler değiştirildi.

Yeni yönetmelik kapsamında D sınıfı ehliyet için uygulanan 26 yaş sınırı 24 yaşa düşürüldü. Yeni düzenlemeye göre , M, A1 ve B1 sınıfı ehliyet almak isteyenler için yaş sınırı 16; A2, B, BE, C1, C1E, F ve G sınıfları için ise 18 yaş olarak belirlendi.

23/09/2023 13:31
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TAGS: türkiye, ehliyet, yaş, sınır,
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