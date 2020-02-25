Türkiye'de elektronik sigara ithalatı yasaklandı

Türkiye Cumhurbaşkanı kararı ile elektronik sigara ve benzeri cihazların ithalatı yasaklandı. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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25/02/2020

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Türkiye'de elektronik sigara ithalatı yasaklandı

Kararda, nikotin içersin veya içermesin, tütün mamulünü taklit eder şekilde kullanılan elektronik sigara ve elektronik nargilenin ithalatının yasaklandığı belirtildi.

Ayrıca bu cihazların yedek parça ve solüsyonlarının ithalatına da yasak getirildi.

Kararda, bu cihazların yolcu ile girişi ve transit geçişine ilişkin düzenlemelerden de Ticaret Bakanlığının sorumlu olduğu aktarıldı.

Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

25/02/2020 10:09
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TAGS: Türkiye’de, haber, kıbrıs, elektronik, sigara, ithalatı, yasaklandı
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