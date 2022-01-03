Türkiye'de enflasyon 19 yılın zirvesinde

Türkiye'de enflasyon %36,08 seviyesine çıkarak 2002 yılı sonrası en yüksek seviyeyi gördü. TÜİK verilerine göre; Aralık ayında enflasyon, bir önceki aya göre %13,58 artarken yıllık bazda ise geçen yılın Aralık ayına göre %36,08 arttı.

ÜFE, aylık %19,08 artarak yıllık %79,89 oranında rekor artış gösterdi ve ÜFE-TÜFE arasındaki fark da 43 puanı aşarak rekor kırdı.

Döviz kurunun Kasım ve Aralık ayında rekor hızda artmasının etkisiyle yurt içinde fiyatlarda da benzer oranda hızlı artışlar yaşandı.

Bağımsız akademisyen ve ekonomistlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) hesaplamasına göre ise TÜFE, aylık %19,35 oranında artarken yıllık değişim oranı da %82,81 oldu.

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03/01/2022 09:21