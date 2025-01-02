Türkiye'de eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun gözaltına alındı

YAYIN TARİHİ:
ads ads ads
02/01/2025

Türkiye'de eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun gözaltına alındı

Türkiye Cumhuriyeti Emniyet Genel Müdürlüğünün eski İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, X hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği belirlenen Uzun hakkında resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Uzun'un Ankara'da gözaltına alındığı belirtildi.

YAYIN TARİHİ:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad ad
TAGS: haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK TÜRKİYE

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.