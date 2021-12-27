Türkiye'de evlilik öncesi SMA taraması başladı

Türkiye Sağlık Bakanı Koca, "SMA hastalığının önlenmesine yönelik evlilik öncesinde çiftlerin taşıyıcılık testinden geçmesini amaçlayan tarama programı aile hekimliklerimizde bugün itibarıyla uygulamaya konuluyor" açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından SMA hastalığıyla ilgili açıklama yaptı.

SMA hastalığının önlenmesine yönelik, evlilik öncesinde çiftlerin taşıyıcılık testinden geçmesini amaçlayan tarama programının aile hekimliklerinde bugün itibarıyla uygulamaya konulacağını duyurdu.

Koca, paylaşımda, "27 Aralık tarihinde laboratuvarda kan örneği kabulüne başlanacak. Milletimize hayırlı olsun" sözlerine de yer verdi.

Testler ücretsiz olacak

Sağlık Bakanlığı SMA Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında yapılan açıklamada, artık evlilik öncesi zorunlu tarama testleri arasına SMA'nın da eklendiği duyurulmuştu.

Buna göre çiftler, evlilik öncesi genetik olarak taşıyıcı olup olmadıklarını ücretsiz olarak öğrenebilecek.

SMA nedir?

Spinal Musküler Atrofi, yani SMA; sinir hücrelerini etkileyen kalıtsal ve ilerleyici bir kas hastalığı. Hastalık istemli kasların erimesine yol açıyor. Bazen yemek yemeyi ve nefes almayı dahi zorlaştıran hastalığın 4 tipi bulunuyor. SMA aynı zamanda, ölümcül olabiliyor. Hastalığa dünyada her 10 bin doğumda bir, Türkiye’de ise her 6 bin doğumda bir rastlanıyor.

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27/12/2021 10:08