Türkiye'de evlilik öncesi SMA taraması başladı

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27/12/2021

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Türkiye'de evlilik öncesi SMA taraması başladı

Türkiye  Sağlık Bakanı Koca, "SMA hastalığının önlenmesine yönelik evlilik öncesinde çiftlerin taşıyıcılık testinden geçmesini amaçlayan tarama programı aile hekimliklerimizde bugün itibarıyla uygulamaya konuluyor" açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından SMA hastalığıyla ilgili açıklama yaptı.

SMA hastalığının önlenmesine yönelik, evlilik öncesinde çiftlerin taşıyıcılık testinden geçmesini amaçlayan tarama programının aile hekimliklerinde bugün itibarıyla uygulamaya konulacağını duyurdu.

Koca, paylaşımda, "27 Aralık tarihinde laboratuvarda kan örneği kabulüne başlanacak. Milletimize hayırlı olsun" sözlerine de yer verdi.

Testler ücretsiz olacak

Sağlık Bakanlığı SMA Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında yapılan açıklamada, artık evlilik öncesi zorunlu tarama testleri arasına SMA'nın da eklendiği duyurulmuştu.

Buna göre çiftler, evlilik öncesi genetik olarak taşıyıcı olup olmadıklarını ücretsiz olarak öğrenebilecek.

SMA nedir?

Spinal Musküler Atrofi, yani SMA; sinir hücrelerini etkileyen kalıtsal ve ilerleyici bir kas hastalığı. Hastalık istemli kasların erimesine yol açıyor. Bazen yemek yemeyi ve nefes almayı dahi zorlaştıran hastalığın 4 tipi bulunuyor. SMA aynı zamanda, ölümcül olabiliyor. Hastalığa dünyada her 10 bin doğumda bir, Türkiye’de ise her 6 bin doğumda bir rastlanıyor.

27/12/2021 10:08
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TAGS: Türkiye, SMA, taraması
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Bilim insanları suçları araştıracak yapay zeka geliştiriyor

HK DÜNYA

Çin'deki bilim insanlarının suçlamaları incelemek için yapay zeka kullanan bir 'savcı' makinesi üzerinde çalıştıkları açıklandı. Araştırmacılara göre, sistem yüzde 97 doğrulukla bir suçlamada bulunabiliyor. Mahkemelerde yapay zeka (AI) dönemi mi başlıyor? Management Review'da yayımlanan bir makaleye göre, bilim insanları yüzde 97 doğruluğa ulaşan bir yapay zeka makinesi üzerinde çalışmalara devam ediyor. Makine, 2015'ten 2020'ye kadar 17 binden fazla vakadan derlenen bilgiler kullanılarak eğitildi. Yayımlanan araştırmaya göre makine, kredi kartı sahtekarlığı, hırsızlık kavga başlatma ve sorun çıkarma dahil olmak üzere Şanghay'ın en yaygın sekiz suçu için doğru bir şekilde suçlamada bulunabilir. South China Morning Post (SCMP), yapay zeka savcısının Çin'in en büyük ve en yoğun bölge savcılığı olan Şanghay Pudong Halk Savcılığı tarafından geliştirildiğini ve test edildiğini bildirdi. Gazete, sistemin bir masaüstü bilgisayarda bile çalışabileceğini kaydetti. Sistem 206 halihazırda kullanılıyor Projenin baş bilim insanı Shi Yong'a göre, sistem potansiyel olarak savcıların günlük iş yükünü omuzlayabilir ve daha zorlu görevlere odaklanmaları için onları serbest bırakabilir. Çin Bilimler Akademisi'nin büyük veri ve bilgi yönetimi laboratuvarındaki Shi ve ekibi, teknolojinin yakında daha az yaygın suçları tanıyacak ve bir şüpheliye karşı birden fazla suçlamada bulunacak kadar güçlü hale gelecek yükseltmeler yakalayacağını söyledi. SCMP, Çinli savcıların 2016 yılında yapay zeka kullanmaya başladığını belirterek, birçok avukatın artık kanıtların gücünü, tutuklama koşullarını değerlendiren ve hatta bir şüphelinin halka ne kadar tehlike teşkil ettiğini inceleyen "Sistem 206" olarak bilinen bir yapay zeka aracı kullandığını da sözlerine ekledi. Ancak araştırmacılar, mevcut tüm yapay zeka araçlarının “suçlama ve önerme cezalarının karar verme sürecine katılmadıkları” için sınırlı olduğunu belirtti.

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