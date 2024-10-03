Türkiye'de Eylül ayı enflasyonu belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Enflasyon eylülde aylık bazda yüzde 2,97 ile beklentilerin üzerinde arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 51,97'den 49,38'ya geriledi.

Böylece yıllık enflasyon Temmuz 2021'den bu yana ilk kez politika faizinin altına inmiş oldu.

Kira zam tavanını belirleyen 12 aylık ortalama enflasyon göstergesi yüzde 63,47 oldu.

Merkez Bankası, politika faizini eylül ayında yüzde 50'de sabit tutmuştu.

Ağustos ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,47 artmıştı. Yıllık enflasyon yüzde 61,78'den yüzde 51,97'ye gerilemişti.