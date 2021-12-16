Türkiye'de Asgari ücrette vergi kaldırıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrette Gelir Vergisi ve Damga Vergisi kaldırıldığını duyurdu.

Erdoğan açıklamasında "Aziz milletim, asgari ücrette tarihi bir artışı gerçekleştirirken bunun işveren üzerindeki yükünü azaltacak adımları atmayı ihmal etmedik. Asgari ücretin vergiden muaf tutulması tartışmaları yaşanmıştır. Yeni düzenleme ile on yıllardır konuşulan bu özlemi hayata geçiriyoruz. Yıl başından itibaren asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz. işveren kesimini böylece 450 liralık bir yükten de kurtarmış oluyoruz. Asgari ücrette tarihi bir artış yaparken bunun işveren üzerindeki maliyetini 450 lira aşağı çekmiş oluyoruz. " ifadelerini kullandı.

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16/12/2021 14:42