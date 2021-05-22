Türkiye'de güncel corona virüsü verilerini açıklandı!

TC Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Açıklanan tabloda vaka sayısı 9 binin altına indiği görülürken, son 24 saatte 216 bin 658 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 697 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi hayatını kaybetti. Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Gösterdiğimiz sabır meyvesini vermeye devam ediyor" ifadelerini kullandı. Koca ayrıca aşı anlaşmalarıyla ilgili olarak, "270 milyon doz nüfusumuzun 3 katından fazla aşı. Bu güce güvenin" dedi

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, 22 Mayıs corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 216 bin 658 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 697 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1876 oldu, 14 bin 472 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 13 bin 111'e yükseldi.



KOCA: GÖSTERDİĞİMİZ SABIR MEYVESİNİ VERMEYE DEVAM EDİYOR



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüs vaka sayısının düşüşüyle ilgili olarak Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Gösterdiğimiz sabır meyvesini vermeye devam ediyor. Bugün de 9.000 vaka sayısının altına indik. Düşüşü sürekli kılacak olan bizleriz. Bu güce güvenin. 100 milyon doz Sinovac, 120 milyon doz BionTech ve 50 milyon doz Sputnik aşıları için anlaşmamız var. 270 milyon doz nüfusumuzun 3 katından fazla aşı. Bu güce güvenin" ifadelerini kullandı



YAPILAN AŞI SAYISI AÇIKLANDI



Sağlık Bakanlığınca uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 27 milyon 761 bin 989'a ulaştı.



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22/05/2021 20:20