Türkiye'de güncel corona virüsü verilerini açıklandı

TC Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.

Bugün 2189 bin 192 test yapıldı. Semptom gösteren 856 kişiyle birlikte toplam 9 bin 385 yeni vaka tespit edildi.

207 CAN DAHA GİTTİ

Tabloya göre son 24 saatte 207 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı da 45 bin 626’ya yükseldi.

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20/05/2021 20:05