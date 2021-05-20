Türkiye'de güncel corona virüsü verilerini açıklandı
TC Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 20 Mayıs Perşembe gününün corona tablosuna göre son 24 saatte 207 kişi hayatını kaybetti. Günlük vaka sayısı ise 9 bin 385 olarak açıklandı.
20/05/2021
TC Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.
Bugün 2189 bin 192 test yapıldı. Semptom gösteren 856 kişiyle birlikte toplam 9 bin 385 yeni vaka tespit edildi.
207 CAN DAHA GİTTİ
Tabloya göre son 24 saatte 207 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı da 45 bin 626’ya yükseldi.