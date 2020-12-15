Türkiye'de güncel vaka ve vefat sayısı açıklandı!
TC Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 15 Aralık Salı gününün corona tablosuna göre son 24 saatte 235 kişi hayatını kaybetti. Bugün 5 bin 105 yeni hastayla birlikte toplam 32 bin 102 vaka tespit edildi.
15/12/2020
TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.
BAKAN KOCA: KAYIPLARIMIZI AZALTMAK ZORUNDAYIZ
Sosyal medya hesabından güncel verilere ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı:
* Bugün tespit edilen 5.105 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor.
* Kayıplarımızı azaltmak zorundayız. Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durarak sevdiklerimizi koruyalım.
DÜN 229 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 229 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 64 yeni hastayla birlikte toplam 29 bin 617 vakanın tespit edildiğini ve 28 bin 164 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.