Türkiye’de HES kodu ve maske şartı kalktı…

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, başkanlığında toplandı. Bakan Koca, toplantı sonrasında salgınla mücadelede yeni bir yol haritası açıklayacağını söyledi.

Toplantının ardından Bakan Koca açıklamalarda bulunuyor. Koca'nın açıklamalarından satırbaşları:

"Bugün serbestlikten söz edeceğim.

Şimdi her şeyi gözden geçirmenin zamanı geldi. Covid-19'un ciddiyeti fark eden ilk ülke olmuştuk. Koronavirüs Bilim Kurulu'muz hep öneriler geliştirdi, tedavi rehberleri hazırladı.

Şahsım ve sizler adına Bilim Kurulu'nun tüm üyelerine teşekkür ediyorum.

Salgın sürecinde gereken tedbirlere erken başvurduk. En hızlı hareket eden ülkelerden biri olduk.

Bir süredir sizlere covid deddiğimiz hastalığın gündemde kalma vasfını kaybetmekte olduğunu söylüyorum. Türkiye'deki durumu, tüm detaylarını bilerek vardığımız bu sonucu tüm ülkelerdeki gelişmelerden dolayı da biliyoruz.

"MÜCADELE BUNDAN SONRA AŞIYLA VERİLECEK"

Bildiğiniz gibi ülkemizde de bazı kısıtlamalarda kalkmıştı. Karantina ve izolasyon süreleri, tarama testleri gibi birçok uygulamada daha önce değişikliğe gitti. Bu adımların isabetli olduğunu görüyoruz.

Covid-19'la mücadele bundan sonra aşıyla verilecek. İki yıllık ısrarlı planlı mücadelede şimdi sıra salgını toplumsal hayatımızın hakim unsuru olmaktan çıkarmakta. Bir bakıma salgın esaretinden gerçek hayata geçmekte. Bazı serbestliklerle psikolojimizi yenilemekte.

5 MADDEDE SALGINDA YENİ KARARLAR

Bilim insanlarımızdan henüz erken diyen, bekleme taraftarı olanlar da var.

Bundan sonra:

1.Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz

2.Kapalı ortamda havalandırma yeterliyse ve mesafe varsa maske takmak artık şart değil.

3. Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı. hiçbir kurum ve kruuluşta HES kodu kontrolü yapılamayacak.

4. Hastalık belirtesi olmayan kişilerden test istenmeyecek.

5.Okullarda hasta çıkması durumunda sınıfın kapatılması uygulaması sona erecek.

Salgın etkisini yitirdi, somut gözle görülen gerçek budur. Salgın kelimesine eskisi kadar vurgu yapmaya gerek yoktur. Salgınla toplum olarak, kısıtlamalarla mücadele etme döneminden bireysel olarak korunma dönemine geçmeliyiz. Kişisel korunmada eğer istersek süregelen alışkalıklarımızı sürdürebiliriz.

Maskeleri hayatımızdan çıkarmıyoruz. Maskeyi gerektiğinde hemen tamak üzere yanımızda taşıyoruz. Özellikle büyüklerimizle, kronik hastalarla bir aradayken maske günlük hayatımızın vazgeçilmezi olmalıdır.

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02/03/2022 17:38