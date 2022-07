Türkiye'de ilaç fiyatları yeniden düzenlendi

Türkiye'de ilaçta son dönemde yaşanan sıkıntıların aşılması için, ilaç fiyatlarında yeni düzenlemeye gidildi. İlaç fiyatlarına baz alınan Euro kuru yüzde 25 oranında artırılarak, 6.29 TL’den 7.86 TL’ye çıkarılırken, eczacı payları da artırıldı.TC Resmi Gazete’de yayımlanan TC Cumhurbaşkanı kararıyla düzenlemeler dün itibarıyla yürürlüğe girerken, 13 yıldır değişmeyen eczacı kârlılık oranlarında da artış oldu. Örneğin yüzde 25 olan 28’e, yüzde 12 olan 13’e, yüzde 16 olan 18’e çıkarıldı.

SORUN HAFİFLEYECEK

Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı, “İlaç fiyatlarının yükselmesini tabii ki arzu etmeyiz ama ilacın ulaşılabilir olmasını istiyoruz. Sahanın da gerçekleri var. Piyasada ilacın bulunabilir olması gerekiyor. Bunun için de önündeki engelleri kaldırmak gerek. Bu engel fiyat ya da bürokratik engelse kalkmalı. Yani hasta reçeteyle geldiğinde ilacına ulaşmalı. Son dönemde ilaç firmaları üretim maliyetlerinden dolayı birçok ilacın üretimini ya da ithalatını yapmıyorlardı. Bu nedenle hastalar ilaca ulaşamıyordu. Kur şubat ayı itibarıyla 6.29 olarak hesaplanmaya başlamıştı ama yeterli değildi. Biz bunun sorunu çözmeyeceğini haziran ayından itibaren ‘ilaç yoklarının’ yükselişe geçeceğini söylemiştik. Piyasada her 5 ilaçtan birini bulamıyoruz. Bu artış hemen her ilacı kapsıyor. Kanser ilaçlarından ağrı kesicilere kadar hemen her ilaç grubunda yokluk yaşanıyordu. Bunu çözmek adına böyle bir artış gerçekleştirildi. Bu artış sorunu hafifletecek ama ortadan kaldırılmayacak. Çünkü sadece kura dayalı bir uygulama kısa vadede pansuman çözümlerdir. Türkiye’nin yerli ilaç ar-gesini güçlendirmesi, yeni molekül geliştirebilen biyoteknolojik- nanoteknolojik ürünleri üretebilen ülke konumuna gelmesi lazım. Hammaddeyi de kendisi üretmeli ki bu uzun vadede işin çözümü olsun. İlaçta dışa bağımlılık devam ettikçe kura bağımlı kalacağız. Oysa bu konuda bilimsel altyapımız var. Hıfzıssıhha’dan tutun da üniversitelerimize kadar teknik donanıma sahibiz” diye konuştu.

Bu habere tepkiniz:



09/07/2022 11:03