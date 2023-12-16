Türkiye'de ilaç fiyatlarına yüzde 25 zam!

İlaç fiyatlamasında kullanılan euro kuru güncellendi. Kurda yüzde 25'lik artış yapıldı.

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16/12/2023

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Türkiye'de ilaç fiyatlarına yüzde 25 zam!


Türkiye'de Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik öngören TC Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla, güncel bir euro değeri yüzde 25 arttırılarak 17 lira 55 kuruş seviyesine yükseldi. Güncel euro değeri daha önce 14 lira olarak uygulanıyordu.

Kararla, fiyat korumalı ürünlerde uygulanan barem değeri de euro kurunda yapılan artış kadar güncellendi. Barem değeri fiyat korumalı ürünlerde 60 lira 51 kuruş, diğer ürünlerde ise 31 lira 62 kuruş oldu.

Söz konusu karar 25 Aralık 2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek.

16/12/2023 11:48
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TAGS: Türkiye, İlaç, fiyat, zam!
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