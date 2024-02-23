Türkiye'de ilk hasadı Mersin'de başladı: Kilosu 1000 TL!

Ege ve Akdeniz bölgelerinde bahar meyvelerinin ilki olan çağla, tezgahlarda yerini almaya başladı. Havaların ısınmasıyla baharı erken yaşayan Mersin'in Silifke ilçesinde ilk çağla hasadı yapıldı. Tamamen organik olarak özellikle sahil kesimlerinde ticari amaçlı yetiştirilen badem çağlasının kilogramı tezgahlarda 1000 TL'den alıcı buluyor. Önceki yıllara göre satışına 20 gün önce başlanan çağla, üreticilerin yüzünü güldürüyor.

Işıklı Mahalle Muhtarı Zafer Can, çağlayı vatandaşların kilo yerine tadımlık olarak gram ile satın aldıklarını kaydetti. Can, "Tamamen doğal şartlarda üretiliyor. İlaç yok, gübre yok. Tamamen doğal ve organik yetiştiriyoruz. Köyümüzün geçim kaynağıdır. Işıklı Çevre Yardımlaşma ve Turizm Derneği olarak bir projemiz var. Yayla kesimlerinde binlerce dönüm boş arazi var. Buralara badem ağacı ekmek istiyoruz. Şu an 100 ton gibi bir üretimimiz var. Kilosunu 1000 liradan satıyoruz. Ancak kilo ile alamayanlar için 100 gramlık paketleri 100 liradan satıyoruz" dedi.

Çağlanın yeni çıktığı için fiyatının yüksek olduğunu açıklayan Can, "Vatandaş çağlaya rağbet ediyor. Bu satışlarımız adına sevindirici. Sezonun ilk turfanda meyve olması nedeniyle fiyat biraz yüksek olunca, çağla sevenler de kilo ile değil, 100 gram olarak alabiliyorlar. Önümüzdeki günlerde çağlanın hasadının artmasıyla birlikte fiyatların da aşağıya düşmesini tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Sezonun ilk meyvesi olması nedeniyle çağlanın büyük bir rağbet gördüğünü belirten Zafer Can, "9 Mart’ta çağla festivali ile tam hasada geçeceğiz" diye konuştu.