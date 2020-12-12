Türkiye'de ilk koronavirüs aşısı için tarih belli oldu

Çin'den sipariş edilen Koronavirüs aşısının uygulama takvimi netleşti. Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı planlamaya göre, ilk aşı 25 Aralık'ta vurulacak.

Koronavirüs aşısı ile ilgili hazırlıklar tamamlandı. İlk aşının 25 Aralık'ta yapılması planlanıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı önümüzdeki birkaç gün içerisinde teslimatının yapılması planlandı. Kademeli olarak şimdilik 50 milyon doz gelecektir. Aşı, 14-21 gün arayla iki doz halinde uygulanacak." açıklamasını yapmıştı.

Aşı için ücret ödenmeyecek

Bakan Koca, ayrıca, aşının vatandaşlara bedelsiz verileceğini, başta aile sağlığı merkezleri olmak üzere sağlık kuruluşlarında da aşının yapılacağını söyledi.

Öncelik kimlerin olacak?

Aşıda öncelik, virüsle mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanlarının olacak. Riskli grup kabul edilen 65 yaş üstü vatandaşlar da ilk bölümde aşılanacak. Kronik hastalar ile evden çıkamayacak durumdakilere adreslerinde aşılama yapılacak. Sadece daha önce koronavirüse yakalanmamış kişiler aşılanacak.

Aşı yaptıranlar sistemden takip edilecek

Aşı yaptıran vatandaşlar, sisteme aşıyı yapan sağlık kuruluşunca kaydedilerek, merkezi bir veri tabanından takip edilecek.

Aşılar, eş zamanlı olarak Türkiye'nin dört bir yanına dağıtılacak. Taşıma ve saklama için soğuk hava zinciri kurulacak. Aşılamayı filyasyon ekiplerinde görevli sağlıkçılar ile aile hekimleri yapacak.

25 milyon kişi aşılanmış olacak

Aralık ayında 20 milyon doz olmak üzere, Çin'den toplam 50 milyon doz aşı gelecek. İkişer dozluk uygulamayla 25 milyon kişi aşılanmış olacak.

Bu habere tepkiniz:



12/12/2020 17:47