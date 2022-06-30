Türkiye'de ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir hastada maymun çiçeği hastalığı tespit edildiğini duyurdu.

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30/06/2022

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Türkiye'de ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir hastada maymun çiçeği hastalığı tespit edildiğini duyurdu.

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 37 yaşındaki bir hastada maymun çiçeği hastalığı tespit edildiğini belirtti.

Bağışıklık sistemi yetersizliği olan hastanın tecrit edildiğini aktaran Koca, "Temaslı takibi yapıldı, başka bir vakaya rastlanmadı. Bilindiği gibi, bu hastalık solunum yoluyla değil, yakın fiziksel temasla bulaşıyor." dedi.

30/06/2022 09:44
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TAGS: Türkiye, maymun çiçeği vakası
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