Türkiye’de ilk! Tropik bölgelerde bile ender olarak yetişen kırmızı muzun hasadı yapıldı

Türkiye’de ilk kez kırmızı muz üretimini gerçekleştirdi. Tropik bölgelerde bile ender olarak yetiştirilen kırmızı muzun Manavgat'ta ilk hasadı yapıldı.Maldivlerden getirdiği kırmızı muz fidanını muz serasında yetiştiren Şevki Öncel, ilk ürünü almanın mutluluk ve heyecanını yaşarken, seri üretim için ar-ge çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Manavgat ilçesinde 150 dönüm alan üzerinde 5 yıldır muz üretimi gerçekleştiren Şevki Öncel, bu yıl ilk defa serasında kırmızı muz üretimini denedi. Maldivlerden getirdiği kırmızı muz fidanını muz serasında yetiştiren Şevki Öncel, ilk ürünü almanın mutluluk ve heyecanını yaşarken, seri üretim için ar-ge çalışmalarının devam ettiğini söyledi. 2017 yılında ‘Hayat Tarım ile Başlar’ felsefesi ile yirmi yıllık iklimlendirme tecrübelerini tropik meyve üretimi sektörü ile birleştirdiklerini belirten Şevki Öncel, “Her zaman iyi tarım ve doğal üretim ilkelerine bağlı kalarak, bulunduğumuz Manavgat bölgesindeki seramızın temelini attık” dedi.

"KIRMIZI MUZUN ÇOK FARKLI BİR LEZZETİ VAR"

Kırmızı muzun dünyanın tropik bölgelerinde ender olarak yetiştirilen ve yoğun talep gören bir ürün olduğuna dikkat çeken Öncel, “Diğer muzlardan farkı ise hem rengi hem de farklı vitaminler içerir. Kırmızı kan hücrelerini çoğaltır, bunun yanı sıra kalp kaslarını güçlendirir, sindirim sistemini dengeler, uyku problemleri ve cilt hastalıklarında oldukça faydası vardır. Kırmızı muzun çok farklı bir lezzeti var, herkesin denemesini isterim. Kırmızı muz ağacı diğer muz ağaçlarına göre gövde ve boy uzunluğu olarak farklı bir yapısı var ve gövdeden itibaren kırmızı renktedir. Yılda bir defa ürün verir ve sonrasında ağacı keseriz ve altından çıkan fidan ile tekrar yeşerir” dedi.

"55 TÜR EJDER MEYVESİ VAR"

Kırmızı muz ağacını Maldivlerden getirdiğini ve Türkiye’de tescil işlemlerini başlattığını belirten Şevki Öncel, “Tescili aldıktan sonra laboratuvar ortamında çoğaltarak ülkemiz çiftçilerine fidan olarak sunacağız. İlk defa 40’ın üzerinde tropik meyveyi aynı alanda ar-ge amaçlı üreten ve pazara süren tek firmayız. Şu anda hasatta olan bazı ürünlerimizin biri olan 55 tür ejder meyvesi var, bunun içerisinde farklı renkleri ve aromaları var. Kırmızı renkli meyveler vücut direncini ciddi anlamda güçlendiren kan hücrelerini çoğaltan ve kanser hücrelerini azaltan özel bitkilerdir. Yıldız meyvesi olarak bilinen Karambola’nın erik tadına yakın bir tadı var. Longan meyvesi, içi sulu ve tatlı oldukça lezzetli bir meyvedir ve bizim tesislerimizde üretilmekte. Yaklaşık 600 dönümün üzerinde tropik meyve üretimimiz var” sözlerine yer verdi.

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10/10/2022 11:00