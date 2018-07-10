Türkiye’de kabine yemin etti

Geçici TBMM Başkanı Durmuş Yılmaz başkanlığında, yemin töreni için toplanan Genel Kurul, 26 dakika sürdü.

Yemin törenini eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, bugün atanan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile eski Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga da izledi.

CHP milletvekilleri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yemin etmek için kürsüye geldiği sırada Genel Kurul Salonu’nu terk etti. Salonda CHP’den sadece Grup Başkanvekili Engin Altay kaldı.

CHP milletvekilleri, Soylu’nun ardından kürsüye gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un yemini sırasında Genel Kurula yeniden döndü.

CHP ve HDP milletvekillerinin, bakanların yemin etmelerini alkışlamadı.

Gazeteciler, yemin töreni öncesi bakanlardan ilk değerlendirmelerini istedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Görevi devraldıktan sonra ne gerekiyorsa yapacağız. Elimizden geleni yapacağız, Allah mahcup etmesin.” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da basın mensuplarının sorusu üzerine “Hayırlı, uğurlu olsun. Ülkemizin en genç kabinesi, inşallah o enerji, motivasyonla Türkiye’yi daha yukarı taşıyacak bir kabine. Milletimiz için hayırlı uğurlu olsun.” karşılığını verdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Daha yemin etmedik. Daha sonra…” demekle yetindi.

BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici de Selçuk’un yanına giderek, yeni görevinden dolayı tebrik etti. Destici, bir eğitimci olarak Selçuk’un bu göreve gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Destici, Selçuk’un başarılı olacağına yürekten inandığını söyledi.