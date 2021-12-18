Türkiye’de Kadın Futbol Süper Ligi başladı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonun ilk haftası yapılan maçlarla başladı.

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18/12/2021

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Türkiye’de Kadın Futbol Süper Ligi başladı

Ligde bugün oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:

A Grubu:

1207 Antalyaspor-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 1-0

Amed Sportif Faaliyetler-Hatayspor: 2-1

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget Gençlikspor-Kireçburnu: 12-0

Altay-Fatih Vatanspor: 2-5

Kocaeli Kadın Futbol Kulübü-Ataşehir Belediyespor: 0-4

Beşiktaş Vodafone-Fenerbahçe: 2-1

B Grubu:

İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor-Dudullu: 1-1

Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor: 3-2

18/12/2021 16:54
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TAGS: Türkiye, Kadın Futbol Süper Ligi
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