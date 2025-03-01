Türkiye'de kanser için yerli tedavi çalışması

Kanser tedavisinde kullanılan (CAR-T) hücre terapisinin Türkiye’de üretimi için çalışmalara başlandı.



Açıklama Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’ndan geldi.



CAR-T’nin ileri teknoloji bir tedavi yöntemi olduğunu söyleyen Bakan Memişoğlu, “Bunu çok kısa zamanda Türkiye’de yerli olarak üreterek hizmete sunacağız.” dedi.



Bakan Memişoğlu, özel hastaneler mevzuatının değiştirileceğini de söyledi. Memişoğlu, “Özel hastaneleri daha kontrol edilebilir ve denetlenebilir hale getiriyoruz.” diye konuştu.



AMBULANS RENKLERİ AYRILACAK



Yeni aile hekimliği yönetmeliği ile vatandaşların ilk durağının hastaneler değil, ASM’ler olacağını kaydeden Bakan Memişoğlu, 112 ambulanslarıyla, kronik hastaların naklini yapan ambulansların renginin önümüzdeki dönemde ayrı olacağını ifade etti.



Bakan Memişoğlu, diyabetli çocukların şeker takibinde gün içinde defalarca parmak delme zorunluluğunu ortadan kaldıracak sensörlerin yerlisinin geleceğini de söyledi.