Türkiye'de Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Türkiye Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 1,44 düştü

TÜFE'de (2003=100) 2018 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,44 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 20,79, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,62 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,63 artış gerçekleşti.



Aylık en yüksek artış yüzde 2,37 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu



Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Kasım ayında endekste yer alan gruplardan, sağlıkta %0,57, konutta %0,47, lokanta ve otellerde %0,41 ve alkollü içecekler ve tütünde %0,17 artış gerçekleşti.



Aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 6,46 ile ulaştırma oldu



Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Kasım ayında endekste yer alan gruplardan ev eşyasında %2,85, eğlence ve kültürde %2,08, çeşitli mal ve hizmetlerde %0,96 ve gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,74 düşüş gerçekleşti.



Yıllık en fazla artış yüzde 32,73 ile ev eşyası grubunda gerçekleşti



TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler yüzde 27,87, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 25,66, konut yüzde 24,76 ve eğlence ve kültür yüzde 21,18 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.



Aylık en yüksek artış yüzde 0,15 ile TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari)'de oldu



İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey'de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış yüzde 23,59 ile TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 25,06 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 17,50 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde gerçekleşti.



Kasım 2018'de endekste kapsanan 407 maddeden; 38 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 261 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 108 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre yıllık enflasyon eylül ayındaki yüzde 24.52 seviyesinden ekimde yüzde 25.24'e yükselerek 15 yılın zirvesini görmüştü.

17 AY SONRA BİR İLK

TÜFE, eksi seviyeyi en son 2017 yılında Haziran ayında -0,27 puanla görmüştü