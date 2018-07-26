Türkiye'de kavga ettiği akrabasının kulağını kopardı

Türkiye'de Kırşehir'de, tarım arazisindeki sulama boruları nedeniyle çıkan kavgada, bir kişi tartıştığı akrabasının kulağını ısırarak kopardı.

Kırşehir'de, tarım arazisindeki sulama boruları nedeniyle çıkan kavgada bir kişinin kulağı koptu.

İddiaya göre, Sahir Ç. (57) Savcılı Büyükoba Köyü'ndeki tarım arazisinde sulama borularının üzerinden traktörle geçmemesi için daha önce uyarıda bulunduğu akrabası Kemal Ç. (51) ile tartışmaya başladı.



Tartışmanın büyümesi üzerine Sahir Ç., akrabası Kemal Ç.'nin kulağını ısırarak bir parça kopardı.



Vatandaşların müdahalesiyle iki akraba yatıştırılırken, Kemal Ç., 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından, kulağından kopan parça ile Kaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kavgada yaralanan Sahir Ç. ile kulağından kopan parça ameliyatla dikilen Kemal Ç. taburcu edildi.