Türkiye'de KKTC plakalı araç kaza yaptı

Amasya'da biri KKTC plakalı iki otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı.

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19/07/2022

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Türkiye'de KKTC plakalı araç kaza yaptı

Türkiye'de Amasya ilinin Taşova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

41 yaşındaki Yaşar Özdemir’in kullandığı "34 FKG 638" plakalı otomobil ile 43 yaşındaki Ruhi Yıldız idaresindeki "PY 703" plakalı KKTC'ye kayıtlı salon araç, Taşova kavşağı mevkiinde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan Melek (38), Cemal (15) ve Rüzgar Özdemir (8) ile Süreyya Yıldız (48) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

19/07/2022 10:01
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TAGS: türkiye, kktc
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