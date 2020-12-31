Türkiye'de Koronavirüs: 239 kişi daha hayatını kaybetti; 14 bin 380 yeni 'vaka' tespit edildi

Türkiye'de son 24 saatte 2219 yeni hasta tespit edildi, 239 kişi vefat etti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 178 bin 217 COVID-19 testi yapıldı, 14 bin 380 kişinin testi pozitif çıktı, 239 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 3 bin 918 oldu, 22 bin 21 kişinin COVID-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 100 bin 650'ye yükseldi

"Ağır hasta sayımız 4.000’in altına indi"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 2.219 yeni hastamız var. Kayıplarımızın sayısındaki düşüşün kalıcı ve sürekli olmasını bekliyoruz. Ağır hasta sayımız 4.000’in altında indi. Planlı ve tedbirli hareket ederek, kısıtlamalara tam uyarak başarılı olacağız."

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31/12/2020 18:37