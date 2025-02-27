Türkiye'de kritik gün!

İmralı'dan tarihi silah bırakma çağrısının bugün gelmesi bekleniyor. 7 kişilik İmralı heyeti, bugün İmralı'da tutuklu bulunan terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'la görüşecek. Görüşmenin ardından Türkiye saatiylesaat 17.00'de İstanbul'da Öcalan'ın terör örgütü PKK'yı feshettiğine yönelik mesajının okunması bekleniyor.

İmralı'dan tarihi çağrı için gözler Türkiye saatiyle saat 17.00'de.



DEM Parti İmralı heyeti, bugün 3. kez İmralı'ya gitti.

Heyet sabah saatlerinde adaya doğru yola çıktı.

Görüşmenin ardından İstanbul'da yapılacak açıklamada, Abdullah Öcalan'ın terör örgütünü feshettiğine dair mesajının okunması bekleniyor.



HEYETTE 7 KİŞİ YER ALIYOR



DEM Parti'nin İmralı heyetinde bu kez 7 isim bulunuyor



Daha önce İmralı'ya 2 kez giden Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'ın yanı sıra, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Oruç, İstanbul Milletvekli Cengiz Çiçek, Ahmet Türk ve Avukat Faik Özgür Erol heyette yer alıyor.