Türkiye'de lunaparkta 'gondol'dan düşen kişi yaşamını yitirdi

Malatya'da lunaparkta 'gondol'dan düşen kişi öldü.

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10/07/2022

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Türkiye'de lunaparkta 'gondol'dan düşen kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de Malatya'da bulunan bir lunaparktaki 'gondol'dan düşerek ağır yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.

Merkez Battalgazi ilçesindeki bir lunaparkta "gondol" adı verilen eğlence aletine binen A.K. (26), henüz belirlenemeyen bir nedenle beton zemine düştü.

112 Acil Sağlık ekiplerince İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan A.K. buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

10/07/2022 10:57
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TAGS: Türkiye, lunapark
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