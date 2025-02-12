Türkiye’de market fiyatları tek sitede erişime açıldı

Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, market fiyatlarının karşılaştırılabileceği "marketfiyati.org.tr" uygulamasının erişime açıldığını duyurdu.

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, marketlerdeki fiyatların karşılaştırılabileceği bir platform geliştirdi. Vatandaşlar evden çıkmadan çevresindeki marketlerde hangi ürünün kaç paraya satıldığını görebilecek.

TÜBİTAK eliyle geliştirilen https://marketfiyati.org.tr/ ile zincir marketlerdeki 50 bine yakın ürünün fiyatı artık tüm vatandaşların erişiminde olacak. İnternet sitesiyle; meyve, sebze, et, tavuk, balık, süt ürünleri ve kahvaltılık, içecek, temel gıda, temizlik ve kişisel bakım ürünleri başta olmak üzere birçok ürünün fiyatı anlık olarak karşılaştırılabilecek, en uygun fiyat ile vatandaşlar kazançlı çıkacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya adresi X üzerinden yaptığı açıklamada, http://marketfiyati.org.tr internet sitesinin linkini paylaşarak, “Merkez Bankası ve diğer ilgili kamu kurumlarının araştırmaları için TÜBİTAK eliyle yürüttüğümüz çalışmanın ürünü olan internet sitesini tüm vatandaşlarımızın istifadesine ve erişimine açtık. Böylelikle herkes, zincir market şubelerindeki 50 bine yakın ürünün fiyatını görecek ve karşılaştırma yapabilecek. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

7 MARKETİN TÜM FİYAT VERİLERİ SİSTEMDE

Merkez Bankası ile birlikte yürütülen proje kapsamında 7 zincir marketin verileri TÜBİTAK BİLGEM sistemlerine aktarıldı.

UYGULAMA ÜZERİNDEN DE ERİŞİM SAĞLANIYOR

TÜBİTAK BİLGEM, gelen veriler üzerinde aykırı değerlerin temizlenmesi ve veri kalitesinin artırılması amacıyla birtakım metotlar uygulayarak, algoritmalar geliştirdi. Bu yöntemle temizlenen veriler, CimriMarkette ve MarketTamam uygulamaları ile paylaşılarak, bu uygulamalar marifetiyle anlık yayınlanıyor.

Ayrıca “Market Fiyatı” mobil uygulaması da yakında erişime açılacak.