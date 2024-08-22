Türkiye'de maymun çiçeği karantina iddiasına ilişkin ilk açıklama!
Ankara'da 2 farklı hastanede 4 kişi Maymun çiçeği şüphesi üzerine karantinaya alındığı iddia edildi. Halktv'nin ulaştığı hastane kaynakları "bilgimiz yok" yanıtı verirken Ankara İl Sağlık Müdürlüğü iddiaları yalanladı.
22/08/2024
Ankara'da Etlik Şehir Hastanesi'nde 1 kişi, Bilkent Şehir Hastanesi'nde ise 3 kişi Maymun çiçeği şüphesi üzerine karantinaya alındığı öne sürülmüştü.
Halktv'nin ulaştığı hastane kaynakları "bilgimiz yok" şeklinde açıklama yaparken önümüzdeki saatlerde resmi bir açıklama yapılacağı ifade edildi.
ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü "hiçbir tesisinde M çiceği karantinası yoktur" açıklamasında bulunurken şunları kaydetti:
22/08/2024 12:17