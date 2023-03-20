Türkiye’de meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için yarın mevlit okutulacak

Başbakanlık himayelerinde, Türkiye’de meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar için yarın Gazimağusa Lala Mustafa Paşa Cami’nde 40’ıncı gün mevlidi okutulacak.

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20/03/2023

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Türkiye’de meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için yarın mevlit okutulacak

Başbakanlık himayelerinde, Türkiye’de meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar için yarın Gazimağusa Lala Mustafa Paşa Cami’nde 40’ıncı gün mevlidi okutulacak.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye’de yaşanan deprem felaketinde kaybedilen tüm vatandaşlar için yarın saat 13.30’da Gazimağusa Lala Mustafa Paşa Cami’nde 40’ıncı gün mevlidi okutulacağı kaydedildi.

Açıklamada, Mevlid-i Şerife tüm halkın davetli olduğu bildirildi.

20/03/2023 11:52
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TAGS: türkiye, cami
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