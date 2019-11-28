Türkiye'de Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye miktarı belli oldu

Türkiye'de Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiye tutarı belli oldu.

2020 yılı başlangıcına özel olarak gerçekleştirilecek çekilişte büyük ikramiye 80 milyon TL olacak.

Büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etmesi halinde bilet sahibi 20 milyon TL'nin, yarım bilete isabet etmesi halinde ise 40 milyon TL'nin sahibi olacak.

28/11/2019 10:18