Türkiye’de milyarderlerin serveti 21.6 milyar dolar eridi

Forbes milyarderler listesine giren Türk milyarderlerin serveti 64.7 milyar dolardan 43.1 milyar dolara indi. Listede yer alan milyarder sayısı da 36’dan 25’e düştü.

Sözcü’den Nuray Tarhan’ın haberine göre, kur şoku dolayısıyla servetleri dolar karşısında eriyen milyarderler son bir yılda ekonomik krizden de etkilendi. Büyük şirketler dahil birçok firmanın mali desteğe ihtiyaç duyması ve kredilerini yeniden yapılandırmaları, milyarderlerin kişisel servetlerine de yansıdı.

"Borç yapılandırma”

2 bin 153 kişinin bulunduğu listede her gün güncellenen veriler Türk milyarderlerinin birçoğunun servetinin ciddi ölçüde azaldığını gösteriyor. İnşaat sektöründeki daralmayla birlikte, geçen yıl listede 546'ncı sırada bulunan Rönesans Holding'in patronu Erman Ilıcak'ın serveti son bir yılda 4 milyar dolardan 3.8 milyar dolara geriledi. En son nisan ayında 8.5 milyar dolarlık borcunun 6.5 milyar dolarını yapılandıran Yıldız Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker'in servetinde de 1.1 milyar dolarlık bir erime dikkat çekiyor. Ülker'in geçen yılki listede 4.8 milyar dolar olan serveti şu anda 3.7 milyar dolara inmiş durumda. Milyarderler listesinde geçen yıl üçüncü sırada bulunan Fiba Holding Onursal Başkanı Hüsnü Özyeğin'in serveti de 2.9 milyar dolardan 2.1 milyar dolara indi.

25/10/2019 08:59