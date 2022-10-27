Türkiye'de minibüsün altında uyutulan Elif, ezilerek hayatını kaybetti

Türkiye'de Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, tarlada çalışan annesi tarafından uyutulup minibüsün altına yatırılan 2,5 yaşındaki Elif Ekinci, babasının aracı hareket ettirmesi sonucu ezilerek hayatını kaybetti.



Mardin'den tarım işçisi olarak Ankara'nın Beypazarı ilçesine gelip yerleşen ailenin kızı Elif Ekinci, tarlada annesi tarafından uyutulup, minibüsün altına yatırıldı.

Baba Necip Ekinci'nin, durumdan habersiz minibüsü hareket ettirmesi sonucu Elif, aracın altında ezildi.

Ağır yaralanarak Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Elif Ekinci, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Hastane önünde Elif'in ölüm haberini alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Baba Necip Ekinci, jandarma tarafından gözaltına alınarak, soruşturma başlatıldı.

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27/10/2022 08:44